Violences silencieuses : 78% des victimes de violence préfèrent garder le silence

LUXEMBOURG – Une étude du Statec menée entre 2019 et 2020 révèle que 78% des personnes victimes de violence ne se sont adressées ni à la police, ni à des médecins, psychologues, assistants sociaux ou autres professionnels.

Mais la plupart de ces violences restent invisibles. Ainsi, la grande majorité des victimes (78 %, soit 63 000 personnes) ne se sont adressées ni à la police, ni aux médecins, psychologues, assistants sociaux ou autres professionnels, révèle le rapport, qui précise que les hommes et les femmes ont été touchées par la violence dans les mêmes proporotions. Seuls 4 300 hommes et 2 600 femmes victimes ont été en contact avec la police, cela ne représente que 9 % des victimes.

La proportion de victimes qui a cherché du soutien auprès de professionnels est un peu plus élevée. Environ une victime sur six a été en contact avec des professionnels, c’est-à dire des médecins ou des psychologues, des assistants sociaux ou des prêtres après un acte de violence. Parmi les raisons invoquées pour expliquer ce silence: le doute quant à l’efficacité, le manque de connaissances et surtout la conviction que ce qui s’est passé n’est pas assez grave, un motif invoqué dans 30 à 40 % des cas.