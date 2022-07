Incendies en France : 8 000 personnes évacuées, des pompiers mosellans en renfort

Plus de 14 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes.

«Le feu vient de sauter la piste 214», au sud de la Teste-de-Buch qui compte 26 000 habitants, «vent instable», indique un communiqué. Les deux quartiers concernées sont celui des Miquelots (environ 5 000 personnes), dans le sud de la ville, ainsi que celui plus à l'ouest du Pyla-sur-Mer (environ 3 000 personnes).

Sur l'autre foyer des incendies, situé plus à l'est dans les terres, 3 500 personnes évacuaient également à la mi-journée leurs habitations dans les communes de Landiras, Budos et Balizac, selon un précédent communiqué de la préfecture.