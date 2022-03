Appel à la vigilance : 80 000 cartes d'identité dotées d'un défaut?

LUXEMBOURG - Plusieurs dizaines de milliers de cartes d'identité luxembourgeoise posséderaient un élément de sécurité défaillant, indique lundi soir le ministère de l'Intérieur.

Un défaut d'impression de quelque 80 000 cartes d'identité luxembourgeoises obligent les détenteurs de cartes émises entre avril 2010 et décembre 2011 à faire vérifier leur document.

Un «défaut de qualité au niveau de l’impression des lettres visibles sous lumière ultra-violette» se trouve à l'origine d'une alerte lancée lundi soir par le ministère de l'Intérieur. Un défaut qui toucherait pas moins de 80 000 cartes d'identité luxembourgeoise, produites entre avril 2010 et décembre 2011. En clair, l'un des éléments de sécurité présent sur les cartes d'identité possède une imperfection survenue lors de l'impression.

Selon le ministère, contacté lundi par L'essentiel Online, la présence de ce défaut «n'est pas automatiquement synonyme de carte invalide, mais on conseille, par mesure de précaution, l'analyse de la carte si le citoyen n'a pas de passeport» lors de déplacements à l'étranger, notamment «en cas de voyage par voie aérienne».

Les personnes titulaires d'une carte d'identité présentant ce défaut de fabrication peuvent se rendre dans leur commune pour faire vérifier leur document et faire changer leur carte, le cas échéant. Pour les détenteurs de cartes d'identité émises entre avril 2010 et décembre 2011 et dont le passeport arrive prochainement à expiration, les demandes d'émission ou de renouvellement «bénéficieront d’un traitement prioritaire auprès du bureau des passeports du Ministère des Affaires étrangères», indique le ministère de l'Intérieur dans son communiqué.