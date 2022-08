En Chine : 80 000 touristes coincés sur une île après des cas de Covid

Plus de 80 000 touristes sont coincés sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, après la détection de cas de Covid qui ont poussé les autorités à annuler tous les vols et trains localement. Dimanche, 483 cas de coronavirus ont été signalés dans la cité balnéaire de Sanya, qui compte plus d'un million d'habitants, sur l'île de Hainan, surnommé «le Hawaï chinois». Tous les vols au départ de Sanya, un endroit prisé notamment des surfeurs, ont été annulés durant le week-end, et la vente de billets de train suspendue.