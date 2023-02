Economies d'énergie: 80% de Thionville plongée dans le noir

L'expérience dans les quartiers de Guentrange depuis mi-août et du Val-Marie depuis le 1 er octobre s'est révélée satisfaisante: la municipalité de Thionville a décidé d'étendre la «trame noire» à presque toute la commune à partir de ce début février. Ainsi, c'est près de 80% du territoire de la ville qui est plongé dans le noir de 23h à 5h du matin. 3 904 points lumineux sont éteints pendant six heures, soit une économie de 2 640 KW.

En plus des économies d'énergie, la municipalité indique que «cela favorise la réduction de la vitesse automobile, réduit les incivilités et les cambriolages». En rétablissant les cycles naturels jour/nuit, cela contribuerait aussi à la sauvegarde de la faune et de la flore, perturbées par l'éclairage nocturne. Plus poétiquement, cela «implique une diminution de la pollution lumineuse et la possibilité d'observer le ciel étoilé».