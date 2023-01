Hausse des prix : 80% des boulangeries françaises seraient menacées

Après le beurre et la farine, l'énergie: le gaz et l'électricité, indispensables à la cuisson du pain et des gâteaux, coûtent de plus en plus cher aux boulangers. Nombreux sont menacés.

Alors que la baguette française vient d'être été classée au patrimoine immatériel de l'humanité, nombreux sont les artisans à éprouver des difficultés. AFP

Trois d'entre eux témoignent des conséquences de cette flambée des coûts: l'un a fermé, une autre le redoute et le troisième cherche des sources d'économies.

Des boulangeries «qui ferment tous les jours»

Julien Bernard-Regnard a baissé définitivement le rideau de sa boulangerie de Bourgaltroff (Moselle) le 3 décembre, après avoir vu sa facture d'électricité mensuelle de TotalEnergies bondir de près de 400 euros à 1 500 euros.

«J'étais à des années-lumière de penser qu'une facture d'énergie pouvait me faire fermer mon commerce et arrêter ma vie ici. Il y a des boulangeries qui ferment tous les jours», dit-il avec amertume à l'AFP. «Les ministres sont censés nous défendre mais je n'ai eu droit à aucune aide», affirme-t-il, écoeuré de les entendre marteler qu'ils «ne laisseront crever personne».

Julien Bernard-Regnard était connu pour ses fèves de la galette des rois en forme de pénis. Il a fermé début décembre. AFP

Selon le regroupement Grain de Blé, rapporte Euractiv, «80% des artisans boulangers français ne bénéficient pas du bouclier tarifaire à l’heure actuelle. Ce sont donc 8 entreprises sur 10 qui risquent de fermer en 2023».

Dans «le flou le plus complet»

Pour Nadège, 34 ans, qui tient avec son mari Nicolas une boulangerie-pâtisserie depuis 2015 à Lons-le-Saulnier (Jura), «tout arrive en même temps», les «rappels Urssaf» et «les produits qui ont flambé». «On paie double sur le beurre, le lait, la crème mais la plus grosse inflation, c'est la farine, passée de 65 euros le quintal à 100 euros». «Notre abonnement (d'électricité) prenait fin en mai 2022, Engie nous a donné les nouveaux tarifs, non négociables. Avant on payait entre 1 500 et 1 700 euros le trimestre, et maintenant, c'est 2 700 euros tous les deux mois», énumère-t-elle.

La boulangerie a participé à l'émission «La meilleure boulangerie de France» en février 2022. Facebook

Le couple fait partie d'un collectif qui s'est baptisé «La boulangerie à poil», publiant un calendrier de photos d'artisans qui posaient nus sur des sacs de farine ou devant les fours, une idée «pour rigoler» qui s'est muée en revendication avec la crise énergétique.

Concernant l'amortisseur électricité, mesure entrée en vigueur le 1er janvier 2023, «je n'arrive toujours pas à connaître le tarif que je vais avoir, c'est le flou le plus complet», déplore Nadège qui souhaiterait que le gouvernement réglemente les tarifs de l'énergie. «Sinon, ce sera la clé sous la porte. Pas le choix!».

«Il faut produire différemment»

«Cela fait des mois qu'on cherche» à économiser l'énergie, explique à l'AFP Jérôme Delagarde, dont la boulangerie emploie 12 salariés et deux apprentis dans le centre de Meudon (Hauts-de-Seine). «J'ai fait baisser la température des fours et régler les horloges» pour optimiser leur allumage automatique, explique le boulanger.

www.maisondelagarde.com

Pour faire face aux hausses combinées de l'énergie et des matières premières, il augmente «un peu les tarifs», ne va pas remplacer deux de ses salariés qui comptent quitter l'entreprise et va réduire les plages d'ouverture et les gammes de plats et gâteaux pour ne garder que les plus rentables. «Il faut produire différemment», résume-t-il.

Son contrat d'électricité expirait le 31 décembre. Dans le nouveau contrat proposé par son fournisseur EDF, le montant de ses consommations pendant les «heures pleines hiver» est quadruplé. Selon ses calculs, son budget électricité devrait ainsi être multiplié par 2,5 compte-tenu des aides de l'État. «Ça reste énorme: c'est comme si on m'enlevait un tiers de mon bénéfice qui me sert à rembourser mes crédits», souligne le boulanger.