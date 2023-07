Au Luxembourg: 80 postes supprimés chez Astron Buildings, aucun licenciement

Astron Buildings, spécialiste européen de la construction en acier pour l'industrie, le stockage ou encore les sports, va arrêter sa production au Luxembourg d'ici deux ans. L'annonce, en juin, est tombée «contre toute attente», selon l'OGBL et le LCGB, qui ont publié un communiqué commun, ce mercredi matin. La décision «impacte environ 80 salariés». Le siège de l'entreprise reste toutefois au Grand-Duché, pour faire de l'administratif et de la recherche et développement.