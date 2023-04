Futures épidémies?: 800 000 virus d’origine animale pourraient toucher l’homme

La chauve-souris est une espèce considérée comme un réservoir de virus. AFP

À la nuit tombée, dans une forêt du Yucatan (sud-est du Mexique), le vétérinaire Omar Garcia prélève à la lumière d’une lampe frontale les fluides d’une chauve-souris dans le cadre d’un programme de recherche sur les zoonoses, ces maladies qui passent de l’animal à l’homme, comme peut-être le Covid-19. Prise dans des filets, immobile entre les mains du vétérinaire, la chauve-souris est une espèce considérée comme un réservoir de virus.

Omar Garcia collabore à un programme franco-mexicain de recherche scientifique sur les agents pathogènes zoonotiques (virus, bactéries, parasites) à l’origine de nombreuses épidémies ces dernières décennies en zones tropicales, comme Ebola par exemple.

Une région emblématique des risques d’émergence

Concernant le Covid-19, les scientifiques estiment largement que la pandémie a démarré parce qu’un animal a transmis le virus à l’humain, probablement sur le marché chinois de Huanan, à Wuhan. Des chercheurs et des responsables américains défendent toutefois l’hypothèse d’une fuite de laboratoire, ce que la Chine conteste.

En tout cas, la menace et les risques n’ont pas disparu: on estime qu’entre 500 000 et 800 000 virus d’origine animale pourraient toucher l’homme. Forts de ce chiffre, les scientifiques de l’Institut de recherche et de développement (IRD) et de l’Université nationale autonome du Mexique (Unam) ont choisi le Yucatan, zone tropicale à risques comme ailleurs dans le monde (Afrique centrale, Asie du Sud-Est).

«Au Yucatan, nous cherchons à concevoir une stratégie de prévention qui puisse servir d’exemple pour tout le monde» Benjamin Roche, chercheur à l’IRD

Avec d’importants problèmes de déforestation, à deux heures d’avion d’une mégapole connectée au monde entier, Mexico, le Yucatan se présente comme «une région très emblématique des risques d’émergence de zoonose», souligne Benjamin Roche, chercheur et directeur à l’IRD, et codirecteur du laboratoire franco-mexicain Eldorado à Mérida.

En théorie, ce laboratoire peut partager ses «expériences et bonnes pratiques» avec d’autres centres de recherche ailleurs en Amérique latine, Afrique centrale ou en Asie du Sud-Est. C’est en tout cas le but de l’initiative française Prezode (prévenir l’émergence de maladies zoonotiques) qui regroupe 22 pays. L’objectif de la mission franco-mexicaine consiste à comprendre comment les agents pathogènes, qui circulent entre les animaux, oiseaux, rongeurs et moustiques, peuvent potentiellement toucher les hommes, explique Audrey Arnal, chercheuse à l’IRD.

Virus du Nil occidental

Il s’agit de «comprendre quelles pourraient être les conséquences du contact entre les humains et la faune sylvestre, et comprendre quelle pourrait être la prochaine épidémie susceptible de sortir de la nature», ajoute-t-elle. «Nous avons beaucoup de questions», ajoute Maria José Tolsa, biologiste à l’Unam, soulignant que la pandémie de Covid-19 a mis en valeur les recherches qu’elle mène depuis dix ans.

Le travail de terrain commence au petit matin avec la pose de filets pour capturer les oiseaux et les chauves-souris. Vient ensuite la prise de sang ou d’autres fluides par les scientifiques qui identifient l’animal et consignent des données, avant de le libérer. Puis vient le temps de l’analyse, sur place à Mérida dans le laboratoire franco-mexicain Eldorado, ou à Mexico.

«Parmi les oiseaux, nous avons trouvé des espèces identifiées comme réservoir pour le virus du Nil Occidental (arbovirus principalement transmis par des moustiques pouvant provoquer des atteintes neurologiques chez l’homme)», explique Rosa Elena Sarmiento, du laboratoire de virologie de la faculté vétérinaire de l’Unam.

Dans une étape ultérieure, l’équipe envisage de faire des prises de sang sur les populations locales pour déterminer si elles sont porteuses d’un virus d’origine animale. En attendant, le projet inclut des visites à ces communautés rurales et des entretiens sur les thématiques sociales et environnementales, sur fond d’extension des zones agricoles et touristiques. «Nous ne pouvons pas arriver et nous imposer, il faut un échange de savoirs avec les communautés», explique Erika Marcé Santos, de l’ONG Kalaankab.