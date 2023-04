Dépenses militaires: 800 euros, c'est ce que paye chaque habitant pour la défense du Luxembourg

DPA

Le Luxembourg a déboursé 564,62 millions de dollars (près de 513 millions d'euros) pour sa défense en 2022, soit 0,7% de son PIB, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publiées lundi. Une goutte d'eau dans le total des dépenses sur le continent européen (comprenant la Russie et l'Ukraine) qui s'élèvent à plus de 480,32 milliards de dollars (436,3 milliards d'euros). Mais une hausse de plus de 40% par rapport à 2021 et une augmentation de 163% par rapport à il y a 10 ans!

Un effort pour un si petit pays. Ainsi, ces dépenses coûtent près de 800 euros par habitant du Grand-Duché, contre 743 en France, 604 en Allemagne ou 535 en Belgique.

1% du PIB en 2028

Une véritable explosion que le Luxembourg a planifié et qu'il entend poursuivre pour atteindre 1% du PIB et quasiment un milliard annuel: le ministre de la Défense, François Bausch, a en effet indiqué en juin dernier que le Grand-Duché prévoyait d'investir 4,66 milliards d'euros au total sur la période 2023-2028. «À travers cette approche, le Luxembourg affirme sa position de partenaire solidaire et fiable en matière de défense au sein de l'OTAN et de l'UE», avait expliqué le ministre.

À noter que l'OTAN exige de ses membres qu'ils consacrent 2% de leur PIB à leur défense. Un objectif que François Bausch avait jugé non nécessaire: «Dépenser plus ne signifie pas nécessairement être plus efficace et ne doit pas être une fin en soi».