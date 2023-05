Au Luxembourg: 81,4 millions pour des dépôts de munitions aux normes

Le 14 février 2019, un obus d'artillerie avait provoqué un drame, dans le hangar du camp militaire de Waldhof, près de Luxembourg. Quatre soldats manipulaient l'engin quand il avait explosé, tuant deux militaires et blessant grièvement les deux autres. Un choc pour le pays et l'armée.

Quatre ans plus tard, le ministre Déi Gréng de la Défense, François Bausch, a présenté jeudi un projet de loi pour refaire le camp militaire de fond en comble. Le site actuel date en effet des années 1950, et sa nouvelle version doit permettre de le remettre au niveau «des standards de l'OTAN en termes de gestion de stockage des munitions». Le site permettra aussi de «répondre aux besoins fonctionnels d'une armée moderne».

Le site, situé entre l'A7 et la N11 près de la capitale, comprendra ainsi 13 dépôts de munitions. Celles-ci seront gérées selon les normes en vigueur, avec une «réduction des risques» et un «respect des distances de sécurité» au sein du site et entre les stockages, les routes et lignes électriques.