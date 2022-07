Tensions en Haïti : 89 morts dans des affrontements entre gangs

En une semaine, «au moins 89 personnes ont été assassinées et 16 autres sont portées disparues», a indiqué le Réseau national de défense des droits humains dans un communiqué, précisant que le bilan partiel de ces violences fait également état de «74 blessés par balle ou à l’arme blanche». Depuis jeudi, les rafales d’armes automatiques crépitent à longueur de journée à Cité Soleil, commune la plus défavorisée et la plus densément peuplée de l’aire métropolitaine: deux factions de gangs s’y affrontent sans que la police, en manque d’hommes et d’équipements, n’intervienne.