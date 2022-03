Santé au Luxembourg – 9 donneurs ont sauvé 32 vies l'an dernier

Une nouvelle convention a récemment été signée entre le ministère de la Santé et l'ASBL Transplant pour la mise en place d'un Service national de coordination des dons d'organes. Ce service doit permettre une meilleure collaboration avec les hôpitaux et avec les médecins. Des référents, au sein des hôpitaux, seront chargés d'identifier les donneurs potentiels et de questionner et désensibiliser les familles avant le décès. Par ailleurs, la digitalisation du système de santé (via le dossier des soins partagés) doit permettre à chaque patient d'inscrire sa décision en faveur ou non du don d'organes.