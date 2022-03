9 morts dans un attentat à Peshawar

En moins d'un mois, sept attaques terroristes ont ensanglanté Peshawar, la grande capitale du nord-ouest, peuplée de plus de 2,5 millions d'habitants et "en voie de talibanisation", selon les termes du ministre de l'Intérieur.

L'attentat de Peshawar survient en pleine offensive des forces pakistanaises dans trois districts de la vallée de Swat et ses environs, plus au nord. L'opération a été lancée il y a près de deux mois pour déloger les talibans qui s'étaient emparés de cette vallée très touristique il y a deux ans. L'armée s'est lancée à l'assaut de ces combattants islamistes liés à Al-Qaïda sous l'intense pression de Washington, principal bailleur de fonds du Pakistan, et inquiet de l'avancée des islamistes dans la seule puissance militaire nucléaire du monde musulman.