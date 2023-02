Palestine : 9 morts dans un raid israélien en Cisjordanie

Neuf Palestiniens ont été tués et plus de 80 blessés par balles lors d'un raid militaire israélien à Naplouse, ville du nord de la Cisjordanie occupée théâtre d'affrontements récurrents et meurtriers. L'armée israélienne avait indiqué peu avant 10h30 (9h30 au Luxembourg) mener une opération à Naplouse, sans donner plus de détails. Selon des journalistes de l'AFP sur place, les forces israéliennes ont quitté la ville avant 13h30 (12h30 au Luxembourg) à l'issue d'une incursion de trois heures dans cette zone palestinienne autonome.