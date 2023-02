Virus de Marburg : 9 morts dans une épidémie de fièvre hémorragique en Guinée équatoriale

Le virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, ou avec les surfaces et les matériaux.

Neuf personnes sont mortes de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola, dans l'est de la Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale qui a mis une province en quarantaine pour contenir «l'épidémie», a annoncé lundi le ministre de la Santé.

Le nombre de décès n'a pas évolué depuis cinq jours quand le gouvernement avait annoncé enquêter sur des cas suspects de fièvre hémorragique et seules trois personnes présentant des «symptômes légers» de la maladie sont isolées pour l'heure dans un hôpital de cette zone peu peuplée et rurale, frontalière avec le Gabon et le Cameroun, a indiqué M. Mitoha Ondo'o Ayekaba.