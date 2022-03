En Europe : 90% des citadins respirent un air trop pollué

Malgré des progrès, quelque 90% des urbains européens restent toujours exposés à une pollution aux particules, et encore plus à l'ozone, qui dépasse les niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.

Les particules, dont les plus petites pénètrent profondément dans les poumons et le sang, sont à l'origine de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. (AFP)

«De grandes parties de la population ne vivent pas dans un environnement sain (...). L'Europe doit faire preuve d'ambition et aller plus loin que la législation qu'elle a mise en place», et qui est moins stricte que les recommandations de l'OMS, estime le directeur exécutif de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), Hans Bruyninckx. Les émissions de particules, PM 10 (dont le diamètre est inférieur à 10 microns) et PM 2,5, ont diminué respectivement de 14 et 16% dans l'Union européenne entre 2002 et 2011, indique le rapport de l'AEE. Mais en 2011, 33% des urbains de l'UE vivaient dans des zones où les concentrations maximum autorisées de PM 10 sur 24 heures ont été dépassées.