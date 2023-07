En Equateur: 90 gardiens de prison pris en otage après la mort de détenus

Ce mouvement a débuté après l’annonce d’un nouvel affrontement entre détenus de bandes rivales de la prison de Guayaquil (ouest) connue sous le nom de Guayas 1, où six prisonniers sont morts dimanche et onze autres ont été blessés. Guayaquil est l’une des villes les plus touchées du pays par la violence et le trafic de drogue.