En Belgique : 900 000 euros saisis et trois suspects incarcérés

«Des sacs à main, montres et voitures de luxe»

Selon les enquêteurs, cette organisation aurait généré «environ 15 millions d'euros de profits» en l'espace d'un an et demi. La police a mené mardi 21 perquisitions à Anvers et dans plusieurs localités flamandes environnantes, saisissant à cette occasion «des compteuses de billets», des traceurs GPS, des dispositifs permettant de brouiller les communications, ainsi que 900 000 euros en liquide, «des sacs à main, montres et voitures de luxe», a précisé le parquet.