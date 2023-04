Population: 91 centenaires au Luxembourg, ils n'étaient qu'une vingtaine en 2001!

Depuis les années 1960-1975, le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus a été multiplié par près de 30 en France, qui compte aujourd'hui 30 000 centenaires, a constaté l'Institut national de la statistique (Insee). Soit un peu plus de 20 pour 1 000, ce qui constitue le taux le plus haut de l'Union européenne, devant l'Italie, le Portugal, la Suède et la Norvège. Viennent ensuite à quasi-égalité la Belgique, la Finlande et l'Autriche.