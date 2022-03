En Moselle : 94 sangliers tirés lors d'une battue près de l'A31

METZ - Une grande battue a eu lieu dimanche matin à proximité de l'A31, à la demande du préfet de Moselle. De nombreux suidés ont été tués, mais pas uniquement.

Parce qu'ils causent de graves dommages aux cultures et aux jardins des particuliers situés à proximité de l'A31 et qu'ils sont source d'insécurité routière, une grande battue aux sangliers a eu lieu dimanche matin, à la demande du préfet de Moselle, Laurent Touvet. Un tronçon d'environ 20 km a été coupé à la circulation, entre 6h et 12h30, de Fey à la Croix de Hauconcourt. Environ 200 chasseurs, 50 rabatteurs et 60 chiens ont participé à cette opération de «régulation du sanglier».