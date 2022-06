Au Luxembourg: Les carburants encore plus chers, le 95 à plus de 2 euros

Les prix des carburants vont évoluer à partir de jeudi dans les stations du Grand-Duché. Et c’est une hausse générale et très importante sur tous les carburants qui vous attend, au point que le sans plomb 95 et 98 atteignent un niveau record. Jamais en effet l'essence n'aura coûté aussi cher, le 98 battant même les deux précédents records enregistrés le 28 mai (2,127 euros le litre) et le 31 mai (2,151 euros).