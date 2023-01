95 millions d'euros pour accélérer la transition énergétique des entreprises

LUXEMBOURG - Le gouvernement lance ce mardi le programme «Klimapakt fir Betriber». Objectif: guider et soutenir les entreprises en matière de decarbonation et de transition énergétique.

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot (à droite) a présenté le programme «Klimapakt fir Betriber». Editpress/Julien Garroy

«Nous voulons éviter les doublons, être plus efficaces, plus percutants», souligne le ministre de l'Économie, Franz Fayot. Le gouvernement lance ce mardi le programme «Klimapakt fir Betriber» («pacte pour le climat à destination des entreprises» en français) pour guider et soutenir les entreprises en matière de décarbonation et de transition énergétique.

Ce programme, qui était prévu dans le programme de coalition, est conçu sous la forme d'une plateforme d'orientation stratégique. Elle propose aux entreprises de les guider à travers le conseil, la mise à disposition d'une boîte à outils, le cofinancement d'investissements et la mise en relation avec d'autres entreprises. «L'idée est de regrouper les compétences publiques (Luxinnovation et Klima-Agence), et celles du privé (Chambre de commerce, Chambre des métiers et fédérations d'entreprises)», précise Franz Fayot.

Des subventions pour les petites et moyennes entreprises

Les entreprises qui lancent des projets de décarbonation et de transition énergétique peuvent notamment bénéficier d'un cofinancement étatique, dans le cadre du programme «Fit 4 Sustainability», géré par Luxinnovation. «Nous avons par exemple soutenu la Brasserie nationale (marque de bière Bofferding), qui a lancé un projet pour réduire de moitié sa consommation d'eau pour produire de la bière», illustre Sasha Baillie. La PDG de Luxinnovation note que le soutien financier de l'État oscille entre 35 et 60% du projet. «Cela dépend de la taille de l'entreprise, du type de projet ou encore du type de technologie», explique-t-elle.

En outre, la Direction générale des classes moyennes, avec le soutien de la House of Entrepreneurship, offre des subventions («SME Packages») d'un montant de 5 000 euros aux petites et moyennes entreprises, afin notamment de les soutenir en matière de transition énergétique. Cela concerne la mise en œuvre d'une solution concrète pour réduire l'impact environnemental autour des axes suivants: énergie, eau, déchets et empreinte carbone.

Sur la période 2018-2022, 95 millions d'euros ont été dépensés par l'État pour permettre aux entreprises d'effectuer leur transition énergétique, note Franz Fayot. Ces dernières ont ainsi pu réaliser des investissements, dont le montant total est de 408 millions d'euros.

Une tournée au printemps