Au Luxembourg : 950 mètres d'étalages de livres à dévorer

WALFERDANGE - Des milliers de lecteurs se donneront rendez-vous ce samedi et ce dimanche, aux Journées du livre, au centre Prince Henri.

Les Walfer Bicherdeeg 2017 attireront à nouveau des foules de bibliovores, ce week-end (18 et 19 novembre), au centre Prince Henri, à Walferdange. On y attend près de 12 000 visiteurs auxquels la manifestation proposera notamment 950 mètres d’étalages de livres neufs et d’occasion.

Les livres ont leurs tendances. Actuellement, les trentenaires et plus raffolent de «romans historiques. Car ils se cultivent de manière divertissante. Ceux dans la vingtaine se tournent plus vers les polars». La génération qui a créé la surprise, ce sont les préados. «Ils se sont remis à lire après le succès de "Harry Potter". Et ils continuent à consommer des sagas».