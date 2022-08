Emploi au Luxembourg : 97% des contrats d'intérim durent moins d'un mois

En 2021, 374 923 contrats d'interim ont été conclus, ont indiqué lundi George Engel, ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Économie sociale et solidaire et Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale. C'est 17% de plus qu'en 2020 mais 7,8% de moins qu'en 2019. La crise du Covid a en effet fait chuter de 21% le nombre de contrats d'intérim entre 2019 et 2020, le nombre de contrats passant de 406 601 à 320 751.

La durée de ces contrats reste sensiblement la même depuis plusieurs années: près de 97% durent moins d'un mois et aux alentours de 2% entre un et deux mois (2,2% en 2021).

142 contrôles

Les ministres répondaient à une question parlementaire des députés pirates Sven Clement et Marc Goergen qui s'inquiétaient pour les droits et la sécurité des travailleurs intérimaires. Les responsables politiques ont indiqué que l'Inspection du travail et des mines (ITM) avait réalisé 17 contrôles de sociétés d'intérim et 125 contrôles de travailleurs intérimaires sur les sept premiers mois de l'année 2022, soit déjà quasiment autant que sur toute l'année 2021 (respectivement 16 et 132 contrôles).