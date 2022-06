Au Luxembourg : 97 personnes sont employées par la Maison du Grand-Duc

680 000 euros de frais de représentation

L'an passé, le deuxième poste de dépense de la Maison du Grand-Duc concernait le capital (13% du budget total). Des travaux de rénovation et gros entretien des domaines du château de Berg (305 907 euros), du palais grand-ducal (154 708 euros) et du château de Fischbach (90 020 euros) ont notamment été menés.

Suivent ensuite les frais de fonctionnement (9% du budget), qui ont trait à l'entretien des immeubles, aux frais d'exploitation et frais administratifs et au parc automobile et frais de route. En outre, les frais de représentation (3% du budget) se sont chiffrés à 680 000 euros, dont 480 000 euros pour le Grand-Duc Henri et 200 000 euros pour le Grand-Duc héritier Guillaume.