Au Luxembourg : 99 personnes secourues au cours de la nuit du Nouvel an

LUXEMBOURG – Les secours ont effectué entre 20h et 5h 99 interventions de secours à personnes, dont 1 blessure qui peut être liée à un feu d'artifice.

La nuit de la Saint-Sylvestre n'a pas été de tout repos pour le CGDIS. Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours indique ce dimanche matin avoir réalisé entre 20h et 5h 99 interventions de interventions de secours à personnes, dont 1 blessure qui peut être liée à un feu d'artifice. Contacté, le CGDIS n'était pas joignable dans l'immédiat pour apporter plus de détails.