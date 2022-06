Etats-Unis: A 10 ans, elle abat une femme qui se battait avec sa mère

États-Unis : À 10 ans, elle abat une femme qui se battait avec sa mère

Une trentenaire qui se disputait avec une autre personne a tendu à sa fille un sac contenant un pistolet. L’écolière a ouvert le feu.

Une jeune fille de 10 ans a été arrêtée, mardi à Orlando (Floride), et risque une mise en examen pour meurtre au second degré. Elle est accusée d’avoir tué une femme qui se battait avec sa mère, le 30 mai dernier. Selon la police locale, Lakrisha Isaac et Lashun Rodgers ont commencé à se disputer devant un complexe d’appartements, et l’altercation a tourné à la bagarre. La femme de 31 ans a alors tendu à sa fille un sac contenant une arme à feu. L’enfant a sorti le pistolet et tiré deux fois.