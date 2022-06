Los Angeles: A 10 ans, le fils de Ben Affleck emboutit une Lamborghini

Los Angeles : À 10 ans, le fils de Ben Affleck emboutit une Lamborghini

Sam Affleck a commis une petite bêtise dimanche dernier alors que son père et sa fiancée, Jennifer Lopez, visitaient une concession de voitures de luxe.

«Oups, pardon papa!»: c'est tout penaud que Sam Affleck, 10 ans, est sorti de la Lamborghini jaune dans laquelle il avait pris place et est venu constater les dégâts sur la BMW blanche qu'il a percutée, selon des images publiées par TMZ.

Dimanche, lui, son père et Jennifer Lopez regardaient les voitures de luxe dans une concession de Beverly Hills quand le jeune garçon a été autorisé à prendre place au volant d'une Lamborghini. Sauf que visiblement le moteur tournait et Sam a dû appuyer sur un mauvais bouton et enclencher la marche arrière, indique TMZ.