Diversité: À 106 ans, elle fait la couverture de «Vogue»

Apo Whang-Od, une tatoueuse traditionnelle philippine de 106 ans, fait la couverture du numéro d’avril de «Vogue» Philippine. Vogue Philippine

Apo Whang-Od, est la dernière mambabatok, tatoueuse traditionnelle, de sa génération. Dans son village reculé de Buscalan, à 12 heures de route de Manille, la centenaire tatoue la peau à la main depuis son adolescence. C’est cette personnalité locale, qui a fêté ses 106 ans en février, que le «Vogue Philippine» a mis en couverture de son numéro d’avril 2023, consacré à la beauté.

Une notoriété mondiale

Depuis ses 16 ans, Apo Whang-Od dessine sur la peau des hommes et des femmes à l’aide d’herbe trempée dans un mélange de suie et de charbon de bois. Pour les premiers, ces ornements signifient qu’ils deviennent des guerriers chasseurs de têtes, pour les secondes, les tatouages jouent un rôle pour la fertilité et l’embellissement, qu’elles peuvent emporter avec elles dans l’au-delà.

Depuis une quinzaine d’années, sa notoriété a dépassé les frontières et des milliers de visiteurs venant du monde entier lui rendent visite pour se faire tatouer. «Avant, nous vivions de l’agriculture. Vous pouvez voir comment le tourisme a changé Buscalan quand les visiteurs ont commencé à venir. Nous avons également appris à parler anglais et tagalog grâce aux visiteurs», raconte la vieille femme, dont le visage se retrouve, à Buscalan, sur toutes sortes de produits dérivés, des t-shirts aux emballages de café. Aujourd’hui, elle ne se contente que de quelques motifs pour les locaux et les touristes. Surtout, elle transmet son art en formant des jeunes, notamment de nombreuses femmes.

Les internautes saluent la diversité