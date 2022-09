Concours avec le Luxembourg: A 11 ans, ils ont défendu les couleurs de l’ACL en Croatie

1 / 6 Quatre Luxembourgeois de 11 ans ont représenté le pays à Zadar lors d’un concours européen de sécurité routière. Vincent Lescaut/L'essentiel Ils ont obtenu un certificat de participation. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Réduire le risque d’accident à vélo chez les enfants et améliorer l’éducation à la circulation dans le monde entier: c’est l’ambition de l’European Traffic Education Contest (ETEC) organisé par la Fédération internationale de l’automobile (FIA) à Zadar, en Croatie, du 24 au 27 septembre.

Grâce à l’encadrement de l’Automobile Club du Luxembourg (ACL), quatre jeunes Luxembourgeois de 11 ans se sont envolés pour le nord de la Dalmatie. Caroline Fischer, Emma Streveler, Giuliano Fandel et Max Kunen ont porté haut et fort les couleurs du Grand-Duché, et ils ont pu compter sur le soutien de deux accompagnatrices dévouées: Jana Peters et Sophie Montreuil.

Fatigue et fierté

«Après en avoir pris plein les yeux lors de la cérémonie d’ouverture», nous détaille Sophie Montreuil, «ils ont enchaîné avec des parcours très compliqués. Un peu stressés au départ, ils ont relâché la pression pour obtenir des résultats exceptionnels. On tient vraiment à les féliciter. On doit encore progresser sur les parcours d’agilité qui sont bien techniques, sans oublier de travailler la théorie, car ce concours européen, il y a huit épreuves (des labyrinthes, des jeux, des tests en réalité virtuelle,…). Des équipes sont très bien préparées et s’entraînent tout au long de l’année».