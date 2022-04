Icône disparue – A 11 ans, Prince défendait ses profs

Icône disparue : À 11 ans, Prince défendait ses profs

Des images d'archives vieilles d'un demi-siècle montrant le chanteur Prince âgé de seulement 11 ans ont refait surface aux États-Unis.

Le journaliste lui demande si la plupart des enfants sont en faveur de la grève et Prince répond d'abord «Ouaip», avant de développer: «Je pense qu'ils (les enseignants) devraient recevoir un peu plus d'argent parce qu'ils travaillent, ils font des heures sup' pour nous et tout ça», répond-il en souriant. Pour s'assurer qu'il s'agissait bien de la légende de la pop, la chaîne locale, une antenne de CBS, a comparé le garçon avec des photos de Prince jeune, consulté un de ses amis de l'époque et même une historienne de la musique.