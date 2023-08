Tennis: A 12 ans, le petit frère de Carlos Alcaraz fait déjà le buzz

Il ne s’agit pas du premier moment de gloire du jeune tennisman déjà suivi par plus de 14 000 personnes sur Instagram. En mai 2022, ses frappes en coup droit et en revers sur terre battue avaient été relayées en masse et visionnées par de nombreux fans de tennis. Un mois plus tôt à Athènes, les deux frères avaient même disputé une exhibition ensemble face à une équipe dans laquelle évoluait le Polonais Hubert Hurkacz. Le cadet avait fait forte impression devant une foule nombreuse.