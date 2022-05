Digne héritière: A 14 ans, cette fille de stars a déjà tout d'une grande

Digne héritière : À 14 ans, cette fille de stars a déjà tout d'une grande

La fille d'une célèbre actrice et d'un milliardaire a pris la pose pour la une du Vogue Mexique et montre déjà une belle assurance.

Valentina Paloma Pinault a bien grandi: la fille de l'actrice mexicano-americano-libanaise, Salma Hayek, et du PDG du groupe Kering, François-Henri Pinault, a fêté ses 14 ans, en septembre dernier. Elle n'a plus rien de la petite fille que l'on voyait parfois sur les tapis rouges. Elle est désormais une adolescente au regard franc, comme en témoignent les photos sur lesquelles elle s'affiche aux côtés de son illustre mère, dans le numéro de mai du Vogue mexicain.

Mère et fille - dont la ressemblance est frappante - se sont confiées sur leur relation. «Je suis devenue mère très tard (41 ans, ndlr)», a confié l'actrice. «Je l’ai fait car j’ai trouvé le partenaire de ma vie, qui avait une carrière stable, mais surtout parce que j’avais une folle envie d’avoir cette fille. Rien ne comptait plus pour moi», indique-t-elle pour expliquer pourquoi elle avait un temps mis sa carrière entre parenthèses.

«Quand Valentina a eu un peu plus d’un an, mon mari m’a dit que je devais retourner travailler parce qu’à un moment donné ma profession pourrait me manquer».