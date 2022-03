Incroyable talent – A 14 ans, elle a déjà tout d'une grande

Incroyable talent : À 14 ans, elle a déjà tout d'une grande

«Incroyable Talent» a repris depuis deux semaines et déjà les pépites pleuvent: Léa n’est que collégienne mais sa voix, mêlée à ses accords de piano a emballé le public et le jury.

Qui a dit qu'il fallait avoir la quarantaine passée, être mal fagotée et parler avec un accent écossais pour réussir à «Incroyable Talent»? Léa ne ressemble en rien à Susan Boyle et du coup, ne fera pas le buzz de la même façon. Auteur-compositeur, la jeune fille, adoptée, a dû quitter Madagagascar et laisser sa sœur. La chanson a évidemment ému le jury, - Valérie Stroh , Smaïn et Gilbert Rozon- tout comme l'ensemble du public et des téléspectateurs.