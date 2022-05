France/Grand Est: A 14 ans, elle dénonce trois personnes pour proxénétisme à Nancy

France/Grand Est : À 14 ans, elle dénonce trois personnes pour proxénétisme à Nancy

Un homme, une femme et une mineure qui se prostituait ont été mis en examen, à Nancy, pour proxénétisme aggravé après avoir été dénoncés par une jeune fille de 14 ans, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Nancy. Les deux majeurs, nés en 1992 et 1996, ont été placés en détention provisoire et la mineure de 16 ans sous contrôle judiciaire, tandis que l'adolescente de 14 ans a été remise à sa mère, a détaillé le procureur de la République de Nancy, François Pérain, confirmant une information de l'Est Républicain.