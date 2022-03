Ado française – A 14 ans, elle voulait «rejoindre le jihad»

Ado française : À 14 ans, elle voulait «rejoindre le jihad»

Une adolescente française, signalée en fugue par ses parents, a été interceptée mardi à l'aéroport de Lyon, alors qu'elle allait embarquer vers la Turquie «pour rejoindre le jihad».

Plus de 2 000 jeunes ressortissants européens ont gagné la Syrie où veulent le faire, selon les informations regroupées au sein de l'UE, les Français, quelque 700 personnes, étant parmi les plus nombreux.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'adolescente a acheté elle-même un aller simple pour la Turquie moyennant une somme en liquide qu'elle a retirée de son propre compte en banque. Elle possédait également un passeport. «Elle avait de l'argent sur son compte. Elle s'est rendue dans une première agence de voyage, qui a refusé de lui fournir un billet d'avion. La seconde a accepté», a ajouté le magistrat, précisant que l'adolescente, aujourd'hui placée dans un foyer, semblait «embrigadée» et niait toujours les faits. La jeune fille avait été signalée en fugue lundi soir par ses parents, inquiets de ne pas la voir rentrer du collège.

Le 31 janvier dernier, deux autres adolescents français de Toulouse (sud) qui avaient rejoint un groupe islamiste en Syrie via la Turquie, avant de rebrousser chemin, avaient été présentés à une juge antiterroriste. Elle avait inculpé le plus jeune, une mesure rarissime pour des mineurs. Selon Bernard Godard, attaché au bureau central des cultes au ministère français de l'Intérieur, le phénomène «est en train de prendre de l'ampleur» et touche quelque 700 personnes en France, dont au moins 40 sont actuellement en Syrie.