À 16 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Roja

Yamal est entré en jeu à la 44e minute à la place de l'attaquant du RB Leipzig Dani Olmo, alors que l'Espagne menait 4-0 dans la capitale géorgienne. Le jeune ailier du Barça, âgé de 16 ans et 57 jours, a ainsi dépassé le record établi par son coéquipier en club et en sélection Gavi, à 17 ans et 62 jours.

Sensation du début de saison en Liga, Lamine Yamal continue de battre des records de précocité: il était déjà devenu le plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga à 15 ans et 9 mois et également le plus jeune à être titularisé, face à Cadix en août.