Incident Cargolux: Kyan, 16 ans, a failli assister à un crash d'avion au Findel

Depuis qu'il est petit, Kyan Mohebati est passionné d'aviation et rêve même de devenir pilote chez Luxair ou Cargolux. Le Français de 16 ans a gagné en notoriété le week-end dernier grâce à sa photo de l'incident de l'avion de Cargolux publiée sur Instagram. «C'est la première fois que je voyais ça. Je suis content de voir que ma photo a plu à autant de monde. Je n'ai jamais eu autant de likes sur un post. Quand on a une passion, on aime la partager. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai gagné 500 abonnés avec une photo, en deux jours. C'est autant qu'en deux ans», raconte-t-il.