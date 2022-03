Patineuse luxembourgeoise - À 16 ans, Ysaline Hibon va découvrir le grand monde

Ysaline Hibon s'avance vers la semaine la plus importante de sa toute jeune carrière. À 16 ans, la patineuse luxembourgeoise va enchaîner la compétition Juniors de la Coupe du printemps vendredi et samedi à Kockelscheuer, puis le Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) à Vuokatti en Finlande. «Je ne suis pas encore stressée, on verra bien le jour des compétitions, rigole la jeune patineuse. Le public ne me fait pas peur, ils viennent pour m'encourager».