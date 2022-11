Grand Est : À 17 ans, il tue un homme en déclenchant un incendie

«Ce mineur a été mis en examen pour meurtre précédé ou suivi d'actes de tortures et de barbarie», a confirmé Edwige Roux-Morizot, la procureure de la République de Mulhouse.

«Sans doute une histoire d'argent»

Après l'exploitation de la vidéosurveillance de la ville et du foyer, les enquêteurs de la PJ de Mulhouse ont finalement arrêté et placé en garde à vue un jeune homme de 17 ans, hébergé dans un autre foyer de la ville, et qui connaissait la victime pour lui avoir rendu service.