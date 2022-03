A 17 ans, six français sur dix ont déjà connu l'ivresse

À 17 ans, six français sur dix ont déjà connu l'ivresse

Les phénomènes d'alcoolisation massive frappent un nombre croissant de français. Un véritable problème de société.

À 17 ans, l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée, selon la dernière enquête Escapad (2005). Si les ivresses répétées restent moins importantes en France que dans d'autres pays européens, elles concernaient plus d‘un jeune sur quatre en 2005, soit plus que les années précédentes.