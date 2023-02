Drame en France: A 18 ans, il aurait tué une sexagénaire sans raison dans un parc

Drame en France : À 18 ans, il aurait tué une sexagénaire sans raison dans un parc

Un homme de 18 ans a été mis en examen pour assassinat après la découverte, mercredi, du corps d'une sexagénaire dans le parc d'un château à Erdeven, dans le Morbihan en France, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Lorient. Durant sa garde à vue, le jeune homme a reconnu «assez globalement les faits, sans vraiment les expliquer» et a affirmé «ne pas connaître la victime et n'avoir eu, au préalable, aucun incident avec elle», a indiqué dans un communiqué Stéphane Kellenberger, procureur de la République de Lorient.

Mercredi, en fin d'après-midi, un promeneur avait découvert le corps inanimé d'une femme de 63 ans dans le parc du château de Keravéon à Erdeven, une commune située à une trentaine de kilomètres à l'est de Lorient. L'autopsie a permis d'identifier des «plaies, exclusivement au niveau du crâne et du visage de la victime et apparemment causées à l'aide d'objets contondants», a expliqué le procureur, précisant qu'«une massette et une bouteille en verre» ensanglantées avaient été retrouvées sur les lieux.