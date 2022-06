OnlyFans: A 18 ans, la fille de Charlie Sheen et Denise Richards va poser nue

OnlyFans : À 18 ans, la fille de Charlie Sheen et Denise Richards va poser nue

Sami Sheen a ouvert un compte sur OnlyFans, ce qui n'est pas du tout du goût de ses parents qui vont veiller au grain.

Une initiative qui ne plaît pas du tout à son père, l'acteur Charlie Sheen: «Elle a 18 ans maintenant (depuis mars, ndlr) et vit avec sa mère, cela ne s'est pas produit sous mon toit», a-t-il confié au New York Post. «Je ne cautionne pas mais comme je ne peux pas l'empêcher, je lui ai conseillé vivement de rester classe, créative et de ne pas sacrifier son intégrité».