«À 19 ans, on est capable de tout réussir»

LUXEMBOURG - Classée parmi les femmes les plus influentes d'Europe, Julie Meyer livre à L'essentiel ses conseils aux jeunes qui ont envie de réussir.

Julie Meyer: Tout le monde préfère éviter les risques, c'est naturel. Ce qu'il faut, c'est un message fort. Quand on a 19 ans, on est capable de tout réussir, il faut juste se prendre en main. C'est pour cela qu'il faut encourager les jeunes.

Pas forcément. Moi, quand j'étais jeune, j'organisais plein d'événements, des kermesses ou autres et je mettais des droits d'entrée. J'ai toujours eu la fibre commerciale. Chacun doit trouver ce qu'il peut apporter d'unique, il faut juste trouver sa voie.

Je crois beaucoup à la pratique du sport d'équipe pour les jeunes, surtout les filles. Ça permet d'acquérir l'esprit de compétition, d'apprendre à perdre et à gagner. Dans mon équipe, je n'étais pas la meilleure mais c'était moi qui entraînais les autres. C'est là que j'ai compris que j'avais de vraies capacités de leader.

Et si on n'a pas lancé sa boîte avant 24 ans, tout est fini?

On a toujours des opportunités de se remettre en cause. À tout âge, le mieux c'est de s'ouvrir au monde. Quand on ne sait pas comment apporter sa contribution, il faut voyager! À 21 ans, j'ai quitté les États-Unis pour Paris, puis Londres. Ma famille ne comprenait pas pourquoi je voulais faire ça mais j'ai réussi.