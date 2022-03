En direction d'Esch-sur-Alzette – A 223 km/h sur l’autoroute

En direction d'Esch-sur-Alzette : À 223 km/h sur l’autoroute

A4 – Un automobiliste a été interpellé par la police grand-ducale alors qu’il prenait l’autoroute vers Esch-sur-Alzette pour un circuit de Formule 1.

Il était aux alentours de 1h du matin ce jeudi quand les policiers ont surpris un automobiliste qui roulait à 223 km/h au lieu des 130 autorisés. La police a immédiatement pris en chasse le véhicule, avec les sirènes et le gyrophare. Il a pu être stoppé au rond-point Raemerich. Son permis lui a été retiré.

Un peu plus tôt, un autre automobiliste a été arrêté sur la N12, à hauteur d’Asselborn. Il roulait à 128 km/h au lieu des 90 autorisés. En plus de l’excès de vitesse, les papiers du véhicule n’étaient pas en règle et le conducteur était frappé d’une interdiction de conduire. Le procureur a ordonné la confiscation de la voiture.