À 27 ans, il est le premier luxembourgeois à gravir le Baruntse et ses 7 162 mètres

Paraît-il que de là-haut, par temps clair, on aperçoit le Luxembourg. La légende, Valentin Rakovsky la gardera pour lui et quiconque a l'audace nécessaire pourra s'élancer pour la vérifier. Le jeune homme de 27 ans, qui a grandi à Mamer, vient de réussir l'exploit de gravir le Baruntse, sommet au Népal culminant à 7 162 mètres dans la chaîne de l'Himalaya. Il est le premier luxembourgeois à y parvenir selon l'Himalayan Database, qui recense les ascensions.

«Un sommet rare, peu tenté et peu réussi», résume Valentin. Lundi, il a d'ailleurs fini seul l'ascension avec ses deux sherpas après l'abandon de son partenaire toulousain de 61 ans, pourtant aguerri, après un œdème pulmonaire. «Il a dû être évacué depuis 5 000 mètres. Pour moi c'était dur de continuer vers le camp de base, je me suis senti un peu livré à moi-même». Clairement le plus mauvais souvenir d'une aventure démarrée il y a plusieurs mois.

«J'ai fini par avoir envie d'aller voir par moi-même» Valentin Rakovsky

Car pour se lancer, Valentin Rakovsky s'est préparé physiquement, notamment avec «trois ou quatre mois de course à pied». «Mais ça ne suffit pas», détaille celui qui a développé cet amour de la montagne à l'adolescence, au cours de colonies de vacances. La randonnée a ensuite laissé place à l'alpinisme. «À force de tourner autour des montagnes, d'entendre les guides raconter des histoires d'ascensions invraisemblables, j'ai fini par avoir envie d'aller voir par moi-même», confie le jeune homme comme une poésie.

Il a déjà à son palmarès «deux sommets de 6 000 mètres au Népal, l'Island Peak et le Mera Peak» et «une petite cinquantaine d'ascensions» dans les Alpes françaises et suisses. Malgré tout, avant le Baruntse, il a fallu conforter des acquis techniques et médicaux, et suivre un stage de préparation organisé en juin dernier par l'agence qui pilote ces aventures. C'est à travers elle que Valentin a d'ailleurs pu communiquer tout au long du séjour au Népal, même sur les toits du monde.

Lundi, peu après l'exploit, l'alpiniste luxembourgeois a ainsi pu décrire à tous ses proches et suiveurs les dernières heures, les dernières centaines de mètres, qui l'ont poussé au sommet du Baruntse. Un récit poignant, prenant, détaillé, photos à l'appui. «Quand on a fini le passage le plus difficile et vertigineux, qu'il ne restait plus qu'une pente facile à remonter, j'ai compris que c'était presque gagné et que j'allais au sommet», raconte le jeune journaliste qui vit désormais à Paris.

La pression retombe. Le souffle court, les autres que l'on croise en difficulté, la météo capricieuse et son froid glacial, ces morceaux de neige que l'on pousse du pied et qui tombent à pic dans un vide à peine descriptible… le pire était alors derrière lui. Au moment de redescendre, caressant le doux rêve d'une «douche chaude», Valentin Rakovsky a déjà d'autres projets: «Le Gasherbrum et ses 8 035 mètres au Pakistan ou le Dhaulagiri, 8 167 mètres au Népal, sûrement d'ici deux, voire trois ans».

En attendant, il vise le massif du Rwenzori, à cheval entre le Congo et l'Ouganda en Afrique, déjà à plus de 5 000 mètres. Des hauteurs qui donnent le vertige vues d'ici.