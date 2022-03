Grande-Bretagne – A 27 ans, l'«enfant-tueur de Liverpool» retourne en prison

Grande-Bretagne : À 27 ans, l'«enfant-tueur de Liverpool» retourne en prison

Jon Venables, un des deux «enfants-tueurs de Liverpool» qui avaient défrayé la chronique en 1993 pour le meurtre, à l'âge de 10 ans, d'un enfant de deux ans, est retourné en prison mardi.

En février 1993, Jon Venables et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans, avaient attiré un enfant de deux ans, James Bulger, à l'écart d'un centre commercial de Liverpool. Ils l'avaient torturé et frappé sauvagement à coups de briques et barres de fer avant de le laisser pour mort sur un rail de chemin de fer dans l'intention qu'un train, en l'écrasant, dissimule leur crime.