Tennis – A 34 ans, Arnaud Clément prend sa retraite

Tennis : À 34 ans, Arnaud Clément prend sa retraite

Le joueur français a officialisé la fin de sa carrière en simple après son élimination lundi soir au premier tour des qualifications de Wimbledon.

«C'était le dernier match en simple de ma carrière. Et oui, ma décision était prise avant de venir ici participer aux qualifications,» a-t-il déclaré sur sa page Facebook , après s'être incliné en trois manches 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3.

Il est engagé la semaine prochaine en double avec son vieux compère Michaël Llodra, avec qui il a remporté le tournoi londonien en 2007. «C'est vrai que l'on a un sentiment particulier au moment de ranger ses raquettes à la fin du match et se dire que c'est terminé, mais je me sens très à l'aise avec cette décision. Pour moi, c'est le bon moment! Non, je ne ressens pas vraiment de tristesse», a ajouté Clément, quart de finaliste en simple à Wimbledon en 2008.