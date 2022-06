Au Luxembourg: A 38 ans, il déniche pour vous les plus jolies figurines

Au Luxembourg : À 38 ans, il déniche pour vous les plus jolies figurines

Certaines activités professionnelles, personne ne dira le contraire, permettent plus que d'autres de rester de grands enfants. C'est le cas pour Christophe Staudt qui a lancé, en 2021, sa boutique en ligne de… figurines. Ce fan de Marvel, Comics et autres Mangas en possède lui-même 450 chez lui, à Esch-sur-Alzette. Et cet installateur en mobilier de 38 ans a profité d'un reclassement professionnel pour donner vie à un projet qui lui trottait dans la tête «depuis une dizaine d'années». Il a donc créé Figalux, son petit commerce en ligne, pour accompagner les passionnés, les collectionneurs, dans leur quête de figurines.

Des clients «entre 30 et 45 ans» de moyenne. Un milieu de «bouche à oreille», une communauté très présente notamment sur les réseaux sociaux au sein de laquelle on se fait vite des amis. Du sud-ouest de la France jusqu'au nord de la Belgique, en passant bien sûr par le Grand-Duché, Christophe Staudt s'est déjà construit une jolie clientèle et le lancement de Figalux est plutôt positif, quelques mois après ses débuts.

«De 20 à 7 000 euros»

Un souvenir marquant pour le jeune entrepreneur? «Ma première figurine en résine vendue, un buste de Batman d'environ 200 euros». Les pièces qu'il vend coûtent en moyenne une quarantaine d'euros, mais on peut en trouver «de 20 jusqu'à 7 000 euros». Pour ces dernières, ce sera uniquement sur commande. Le rôle d'intermédiaire de Christophe, entre ses fournisseurs et ses clients, assure la garantie d'acheter des pièces officielles et de contourner la contrefaçon très présente dans ce milieu. «On remarque facilement les défauts, la peinture, le regard mal fait, les boîtes aussi…», détaille le Français, marié à une Luxembourgeoise qui ne partage pas sa passion mais lui donne un coup de main.

En quelques mois, Figalux a déjà pu sortir de sa petite boutique en ligne, pour participer à un salon à Bruxelles, investir le pop-up store à Esch et sera, fin juin, à LuxExpo, pour une convention. Pour l'instant, Christophe Staudt ne se verse pas de salaire et conserve même une activité de jardinier en parallèle. Avant de pouvoir assurer la pérennité de sa petite entreprise, s'y consacrer il l'espère à part entière, puis installer quelque part au Luxembourg «un vrai magasin».