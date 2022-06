Interview de Kate Winslet: «À 46 ans, je suis dans la fleur de l’âge»

Nous avons rencontré Kate Winslet, actrice et ambassadrice pour Longines, à Paris et avons parlé du temps, de l’amour de soi et des femmes.

Nous avons rencontré l’actrice et ambassadrice Longines Kate Winslet pour une interview. Getty Images

Lauréate d’un Oscar et d’un Golden Globe, Kate Winslet n’est pas seulement l’une des actrices les plus célèbres de notre époque, mais aussi l’ambassadrice de la marque horlogère suisse Longines depuis sept ans. Nous avons pu rencontrer l’actrice à Paris pour une interview et parler avec elle de la ponctualité, des excuses et des femmes qui l’ont marquée.

Dans la vie de tous les jours, êtes-vous plutôt une personne ponctuelle ou toujours en retard?

Je suis toujours ponctuelle au travail, mais sinon je suis toujours en retard: que ce soit pour voir mes parents, un dîner avec des amis ou un rendez-vous d’épilation. Mais j’aime bien cette caractéristique car je ne corresponds pas du tout au cliché britannique. Après tout, mon mari est ponctuel.

Et quelle est votre excuse en cas de retard?

Je suis vraiment désolée, mais j’ai été retenue dans ma voiture derrière un tracteur et je n’ai pas pu le dépasser! Sans rire, c’est l’excuse que je donne à chaque fois. Et elle fonctionne.

Quand vous déconnectez-vous complètement, à en oublier le temps?

En fait, il n’y a rien pour lequel j’oublie complètement le temps. Mais lors du tournage de mon dernier film, «Avatar 2», j’ai dû apprendre à retenir ma respiration sous l’eau pendant plus de sept minutes. Avec l’aide d’un coach, je me suis entraîné intensivement à ralentir mon rythme cardiaque et à faire descendre mon corps et mon esprit. Ce processus a quelque chose de très méditatif.

Dans une récente interview dans The Guardian, vous avez déclaré vous sentir plus cool à l’approche de la quarantaine qu’à l’âge de 20 ans. Quelle en est la raison?

Je suis devenu plus satisfaite de moi-même, de ma famille et de mon travail. Mais le monde a aussi beaucoup changé pendant cette période, surtout pour les femmes. Probablement même plus radicalement que jamais auparavant. Les femmes ont aujourd’hui beaucoup plus de possibilités d’être ce qu’elles veulent, de dire ce qu’elles pensent et de s’habiller comme elles se sentent bien. Quel que soit leur âge.

C’est un changement que j’aime et que j’ai souhaité pour nous, les femmes, depuis que j’ai vingt ans. Le secteur du cinéma est lui aussi en pleine mutation. Certes, le chemin est encore long et semé d’embûches, mais il y a de plus en plus de rôles pour des femmes de quarante, cinquante ou même soixante-dix ans. Grâce à mon évolution et à celui du monde, je me sens aujourd’hui, à 46 ans, dans la fleur de l’âge.

Quelles sont les femmes qui vous ont le plus influencées au fil des ans?